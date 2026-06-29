В Чернобыльской зоне отчуждения из-за падения российских беспилотников горит лес. В Киеве резко ухудшилось качество воздуха

В Киеве и нескольких районах Киевской области резко ухудшилось качество воздуха из-за природных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщил Украинский гидрометеорологический институт 29 июня.

Пожары, как заявили в учреждении, начались 25 июня. Через несколько дней, 27-28 июня, дым от пожаров унесло к югу от очагов возгорания. В результате качество воздуха и видимость в Киеве, Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области ухудшились.

«По данным спутника Sentinel-5P, были обнаружены шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа и твердых частиц, которые прослеживались на расстоянии до 170 километров от очагов пожаров», — сообщили в институте.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что причина пожаров — упавшие российские беспилотники.

По состоянию на 29 июня пожары в Чернобыльской зоне продолжаются. Всего их тушат более 200 человек и около 60 единиц специальной техники, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) . Работа пожарных осложняется жарой в регионе.

Специалисты гидрометеорологического института предупреждают, что при северном ветре дым вновь распространится в сторону Киева.

В ГСЧС отметили, что постоянно отслеживают радиационный фон в зоне пожаров. Пока его показатели находятся в пределах нормы.

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