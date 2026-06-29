У российских авиакомпаний летом простаивает почти 20% парка. Нормой считается показатель в 10%

У 11 российских авиакомпаний, которые обеспечивают более 90% пассажиропотока, летом простаивают 130 из 673 самолетов — это 19,3% парка, подсчитал «Коммерсант».

Крупнейший парк у группы компаний «Аэрофлот» — он состоит из 349 самолетов. Из них не летают 37 бортов (то есть около 10%, что эксперты считают нормальным показателем). Но у остальных авиакомпаний совокупно простаивает практически треть парка — 93 из 322 воздушных судов.

Больше всего самолетов не летают у крупнейшей частной авиакомпании S7: 33 из 104 (в основном из-за проблем с двигателями). Лучше всех ситуация у авиакомпании «Победа», у которой летом летают все 42 Boeing 737.

Основной причиной простоя, как пишет «Коммерсант», стало затянувшееся техническое обслуживание. При этом эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что треть не летающего парка у крупнейших авиакомпаний — это «неплохой показатель» для отрасли, которая почти пять лет находится под санкциями. Однако ситуация, по их словам, может стать хуже в связи с устареванием воздушных судов и истекающими ресурсами.

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