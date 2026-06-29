На севере Германии в результате стрельбы в молодежном центре погибли пять человек

В городе Штаде на севере Германии в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции. Задержан подозреваемый, заявили представители правоохранительных органов, не став раскрывать другие подробности.

NDR сообщает, что полиция предупредила местных жителей, что на улице Данкерсштрассе проводится операция, и попросила их избегать этого района. NTV, в свою очередь, сообщает со ссылкой на представителей правоохранительных органов, что стрельба произошла в молодежном центре.

Штаде расположен примерно в 50 километрах от Гамбурга. В городе живут около 50 тысяч человек.