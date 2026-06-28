Зеленский предложил учредить орден Европы — за особые заслуги в поддержке курса Украины на членство в ЕС
Источник: Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об учреждении ордена Европы, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Предполагается, что новую награду будут вручать гражданам Украины и иностранцам за:
- выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Евросоюзе
- значительный вклад в помощь Украине для укрепления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы
- укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства и дружественных, всесторонних отношений между народами.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что орден предлагается учредить, учитывая «важное значение евроинтеграционных процессов» для Украины, будущее которой «неразрывно связано» с ЕС.
Верховная рада рассмотрит законопроект на одном из ближайших пленарных заседаний, добавил Стефанчук.