С 24 июня, за время волны рекордной жары, охватившей Западную Европу, во Франции было зафиксировано примерно на тысячу смертей больше , сообщило Агентство общественного здравоохранения страны (Santé publique France).

Наиболее заметный рост смертности был в регионах, где действовал красный уровень опасности из-за жары — в частности в регионах Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр — Долина Луары, Нормандия и Земли Луары.

Рост смертности затронул все возрастные группы, но 85% умерших — люди в возрасте 65 лет и старше. Число смертей увеличилось в больницах, домах престарелых и на дому. При этом с 24 июня смертность на дому выросла особенно резко (примерно на 40%) прежде всего в регионе Иль-де-Франс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всей Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 избыточных смертей, связанных с высокими температурами. «Тепловой стресс часто называют „тихим убийцей“, а европейские дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры», — написал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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