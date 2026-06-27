Жители Москвы столкнулись с тем, что на загранпаспорт не податься без мессенджера «Макс»

Жители Москвы с середины июня не могут подать заявление на получение загранпаспорта на сайте mos.ru без государственного мессенджера «Макс», сообщает 27 июня The Moscow Times, ссылаясь на нескольких москвичей.

По их словам, оформить анкету на загранапаспорт можно только в чат-боте «Мои документы» в «Максе». Без этого, говорят москвичи, нельзя записаться на прием в МФЦ.

В службе поддержки mos.ru сообщили, что в «Максе» можно заполнить заявление на получение 10-летнего биометрического паспорта, а на приеме в МФЦ достаточно показать штрихкод, чтобы автоматически заполнить заявление.

При этом, как указывает издание, без анкеты в «Максе» нельзя записаться в том числе на получение пятилетнего паспорта без биометрических данных (так называемого паспорта старого образца).

По словам москвичей, заполнить анкету на загранпаспорт можно на портале «Госуслуг», но там нет свободных слотов для подачи заявления в МФЦ или полиции.

Жители России в 2026 году столкнулись с трудностями при оформлении биометрических загранпаспортов. Часто россияне жаловались на то, что на «Госуслугах» нет свободных слотов для подачи заявления, а также, что готовый документ нужно ждать несколько месяцев.

Власти России последовательно навязывают гражданам «Макс», который позиционируется как национальный мессенджер. Одновременно с этим в России ограничивают работу телеграма и вотсапа. При этом «Макс» неоднократно критиковали из-за проблем с безопасностью.

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