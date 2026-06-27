Украина заявила, что потеряла один МиГ-29 в Полтавской области. Россия утверждает, что уничтожила два таких самолета — и в другом регионе
Источник: Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 27 июня потеряли истребитель МиГ-29, который выполнял боевое задание в Полтавской области.
Украинский летчик катапультировался, его госпитализировали. Другие подробности украинская сторона не привела.
Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщило 27 июня, что российские беспилотники уничтожили два истребителя МиГ-29 и наземную технику обеспечения украинской армии на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
Российская сторона распространила видео, на котором показан один горящий самолет. Украина эту информацию не комментировала.