Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 27 июня потеряли истребитель МиГ-29, который выполнял боевое задание в Полтавской области.

Украинский летчик катапультировался, его госпитализировали. Другие подробности украинская сторона не привела.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщило 27 июня, что российские беспилотники уничтожили два истребителя МиГ-29 и наземную технику обеспечения украинской армии на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Российская сторона распространила видео, на котором показан один горящий самолет. Украина эту информацию не комментировала.

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