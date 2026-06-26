В самый высокий небоскреб Пекина врезался легкомоторный самолет

Легкомоторный спортивный самолет врезался в небоскреб Чайна-Цзунь в Пекине. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

После инцидента здание эвакуировали. В соцсетях распространилось видео, на котором видны обломки, падающие на землю.

Судя по упавшему рядом с небоскребом хвосту, это был самолет Sunward SA 60L Aurora китайского производства. Он принадлежал местной компании.

Причины происшествия пока неясны, также неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие. Власти официально произошедшее не комментировали.

Чайна-Цзунь, построенный в 2018 году, имеет высоту 528 метров и включает 108 этажей. Это самое высокое здание в Пекине и десятое по высоте здание в мире.