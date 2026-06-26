Ученые полностью расшифровали один свиток с виллы тестя Цезаря, пострадавший от извержения Везувия почти две тысячи лет назад

Ученые из Университета Кентукки сумели с помощью методов машинного зрения прочитать сохранившуюся часть одного из свитков, пострадавших во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, сообщает Университет Кентукки.

Исследователи говорят, что смогли полностью развернуть и прочитать около 20 столбцов текста на свитке, который обнаружили на вилле в древнем городе Геркуланум на юге Италии. Считается, что в этом доме жил тесть Гая Юлия Цезаря — древнеримский консул и цензор Луций Кальпурний Пизон Цезонин.

Видео, показывающее «разворачивание» одного из свитков Univ. of Kentucky Pigman College of Engineering

Всего на территории виллы обнаружили более 600 папирусов. Несколько столетий свитки находились под камнями, пеплом и лавой — они были хрупкими и обуглеными, из-за чего рассыпались при малейшем прикосновении. Из-за прежних попыток развернуть свитки, которые предпринимались с середины XVIII века, часть папирусов оказалась уничтожена, часть стала нечитаемой.

Благодаря алгоритмам, которые разработали волонтеры в рамках проекта Vesuvius Challenge, удалось раскрыть различные фрагменты свитков общей длиной пять футов (почти полтора метра). Первоначально, в 2023 году, исследователи смогли прочесть одно слово, затем несколько фраз, а теперь — около 230 столбцов на нескольких свитках.

«Я считаю это знаковым моментом, потому что отныне мы будем больше говорить о текстах, чем о технологии», — сказал ученый из Университета Кентукки Брент Силс, который в начале 2000-х годов разработал первые методы цифрового «развертывания» свитков без физического контакта с ними.

Среди находок, обнародованных 25 июня, оказались новые главы произведения «О богах» философа-эпикурейца Филодема из Гадары, который, как считается, был придворным ученым на вилле тестя Цезаря. До этого считалось, что произведение состоит из одной главы, но в одном из свитков упоминается, что в ней восемь глав.

Ученые считают, что библиотека виллы гораздо обширнее. По их словам, свитки сохранились, поскольку оказались обуглены, а не сожжены, как это произошло в соседних Помпеях. Из-за высокой стоимости работ пока что отсканирована только одна десятая найденных свитков.

Больше об этом исследовании

Две тысячи лет назад пепел Везувия почти уничтожил огромную библиотеку на вилле тестя Цезаря. В 2023-м ученые смогли прочесть обугленные свитки — благодаря искусственному интеллекту Если повезет, нас ждут свежие Гомер и Аристотель (!)

Больше об этом исследовании

Две тысячи лет назад пепел Везувия почти уничтожил огромную библиотеку на вилле тестя Цезаря. В 2023-м ученые смогли прочесть обугленные свитки — благодаря искусственному интеллекту Если повезет, нас ждут свежие Гомер и Аристотель (!)