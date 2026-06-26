Ученые полностью расшифровали один свиток с виллы тестя Цезаря, пострадавший от извержения Везувия почти две тысячи лет назад
Ученые из Университета Кентукки сумели с помощью методов машинного зрения прочитать сохранившуюся часть одного из свитков, пострадавших во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, сообщает Университет Кентукки.
Исследователи говорят, что смогли полностью развернуть и прочитать около 20 столбцов текста на свитке, который обнаружили на вилле в древнем городе Геркуланум на юге Италии. Считается, что в этом доме жил тесть Гая Юлия Цезаря — древнеримский консул и цензор Луций Кальпурний Пизон Цезонин.
Всего на территории виллы обнаружили более 600 папирусов. Несколько столетий свитки находились под камнями, пеплом и лавой — они были хрупкими и обуглеными, из-за чего рассыпались при малейшем прикосновении. Из-за прежних попыток развернуть свитки, которые предпринимались с середины XVIII века, часть папирусов оказалась уничтожена, часть стала нечитаемой.
Благодаря алгоритмам, которые разработали волонтеры в рамках проекта Vesuvius Challenge, удалось раскрыть различные фрагменты свитков общей длиной пять футов (почти полтора метра). Первоначально, в 2023 году, исследователи смогли прочесть одно слово, затем несколько фраз, а теперь — около 230 столбцов на нескольких свитках.
«Я считаю это знаковым моментом, потому что отныне мы будем больше говорить о текстах, чем о технологии», — сказал ученый из Университета Кентукки Брент Силс, который в начале 2000-х годов разработал первые методы цифрового «развертывания» свитков без физического контакта с ними.
Среди находок, обнародованных 25 июня, оказались новые главы произведения «О богах» философа-эпикурейца Филодема из Гадары, который, как считается, был придворным ученым на вилле тестя Цезаря. До этого считалось, что произведение состоит из одной главы, но в одном из свитков упоминается, что в ней восемь глав.
Ученые считают, что библиотека виллы гораздо обширнее. По их словам, свитки сохранились, поскольку оказались обуглены, а не сожжены, как это произошло в соседних Помпеях. Из-за высокой стоимости работ пока что отсканирована только одна десятая найденных свитков.