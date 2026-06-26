Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него социолога и основателя агентства ExtremeScan Елену Коневу, а также издание «Эхо», которое создали за рубежом бывшие журналисты радиостанции «Эхо Москвы».

Кроме того, в список Минюста попали анархистский медиа-проект «Автономное действие» и общественное движение «Крымская солидарность».

Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную» информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны.

В список «иноагентов» в России включены более 1200 людей и организаций.

Как недавно признали в Минюсте, в 2025 году только у 4% людей и организаций, объявленных в России «иностранными агентами», нашли иностранное финансирование. До 2022 года иностранное финансирование было условием для присвоения этого дискриминационного статуса.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в 2025-м в реестр «иноагентов» внесли 178 человек и 37 организаций. При этом 80% новых «иноагентов» попали в этот список за выступления против или поддержку Украины.