Израиль и Ливан подписали соглашение, предусматривающее частичный вывод войск ЦАХАЛ

Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Оно предусматривает частичный вывод израильских войск с территории на юге Ливана. Об этом сообщает Times of Israel.

Документ подписали посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад. В церемонии также участвовал госсекретарь США Марко Рубио.

«Это первый шаг, иногда он самый трудный, но он важен. И мы сделали его вместе. Впереди много работы. Мы ни в коем случае не недооцениваем сложность предстоящей задачи, но мы понимаем ее важность, ее жизненно необходимую значимость, и для нас большая честь сыграть свою роль в ее достижении», — заявил Рубио.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что подписанное соглашение позволит Израилю сохранить «буферную зону» на юге Ливана. По его словам, ЦАХАЛ будет оставаться там до тех пор, пока поддерживаемая Ираном группировка «Хизбалла» не разоружится и «пока существует угроза государству Израиль».

Он уточнил, что израильские военные будут выведены из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани. Эти территории займут вооруженные силы Ливана.

«Это также серьезный удар по Ирану. Иран пытается силой заставить нас вывести войска с юга Ливана. Теперь Израиль, Ливан и США говорят Ирану: это не ваше дело. Вам нет места в Ливане. Ни вам, ни „Хизбалле“, ни какой-либо другой террористической организации», — заявил израильский премьер.

Посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад отметила, соглашение стало «первым шагом на пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана, обеспечению окончательного прекращения боевых действий».

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