ФСБ заявила, что задержала в Дагестане подростка, готовившего массовые убийства в школах

В Дагестане задержали 17-летнего подростка, готовившего нападения на школы и массовые убийства учеников, заявили в ФСБ и Следственный комитет 26 июня.

Подросток создал и администрировал сообщества, признанные террористическими организациями, утверждают в спецслужбах. По версии СК, задержанный стремился вербовать подростков, чтобы они нападали на школы и совершали массовые убийства, а также делали ложные сообщения о минированиях.

Утверждается, что его действия курировали спецслужбы Украины. В видео, опубликованном СК, сам подросток говорит, что вместе с ним в управлении сетью сообществ и телеграм-каналов участвовали сотрудники СБУ.

По его словам, целями были школы не только в России, но и в других странах, включая Европу и США. Он рассказывает на допросе, что в январе один из участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, а затем организация провела эвакуацию всех школ Техаса и позже — школ Калифорнии.

СК утверждает, что подросток также подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы — оно было предотвращено.

Российские спецслужбы заявили, что видео, фото, тексты для вербовки «изготавливались в Киеве». У задержанного подростка изъяли архив переписки с «сообщниками из России, США и стран Европы», ему предъявлено обвинение.