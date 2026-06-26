Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначен послом в Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в частично признанной Абхазии.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

23 июня кандидатуру Гладкова на этот пост одобрил комитет Госдумы по делам СНГ.

Вячеслав Гладков занимал пост губернатора Белгородской области с 2021 года. Слухи о его отставке появились в апреле 2026 года. 13 мая было объявлено, что Гладков написал заявление об отставке.

Источники «Медузы», близкие к администрации президента, говорили, что еще несколько лет назад рассматривался вопрос перехода Гладкова на работу в Москву — в правительство или в Госдуму. Вариант с его назначением послом в Абхазию собеседники «Медузы» называли «логичным». Гладков, отмечали они, пользуется поддержкой окружения главы политического блока Кремля Сергея Кириенко, в чью зону ответственности входит Абхазия.

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