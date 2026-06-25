Жителей Москвы предупредили об отключении мобильного интернета

Операторы мобильной связи начали присылать жителям Москвы предупреждения о том, что в городе возможно отключение интернета.

«В вашем регионе могут возникать сложности с интернетом из-за обеспечения мер безопасности. При этом обычные звонки, СМС и некоторые важные сервисы продолжают работать», — говорится в сообщении «Мегафона», которое опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

С чем связано отключение интернета, до конца неясно.

С вечера 24 июня на подлете к Москве, как заявил мэр города Сергей Собянин, сбили пять беспилотников.

Обновление. Министерство цифрового развития РФ заявило, что в Москве не планируют отключать или ограничивать работу мобильного интернета 25 июня. В ведомстве назвали фейком сообщения об этом.

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