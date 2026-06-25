В Венесуэле произошло два сильных землетрясения подряд. Десятки человек погибли, сотни ранены

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки зафиксировали около 18:00 по местному времени (01:00 мск 25 июня).

Исполняющий обязанности президента Дельси Родригес сообщила, что, по предварительным данным, погибли 32 человека, более 700 получили ранения. Она предупредила, что число пострадавших может вырасти.

Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра на карибском побережье Венесуэлы, сообщила Родригес.

«Обрушились десятки зданий, и мы занимаемся нелегкой работой по спасению тех жизней, которые бог позволяет нам спасти. Штат Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию и превратился в зону бедствия», — сказала она.

В Венесуэле объявили чрезвычайное положение.

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