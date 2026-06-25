СК предложил сделать конфискацию отдельным видом наказания

Следственный комитет России выступает за то, чтобы расширить конфискацию имущества, заявил советник председателя СК Александр Федоров 25 июня.

«Следственный комитет поддерживает научную и законодательную дискуссию о расширенной конфискации. Применительно к отдельным категориям коррупционных деяний обосновано возвращение к вопросу конфискации имущества как самостоятельного вида наказания», — сказал он, выступая на Петербургском юридическом форуме.

Советник главы СК добавил, что в случае, когда чиновник использовал публичные полномочия, чтобы незаконно обогатиться, «общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества».

В связи с этим Следственный комитет предложил, чтобы активы, полученные преступным путем, продолжали искать уже после того, как расследование основного уголовного дела завершится.

Кроме того, СК выступил за неотложный арест имущества, которое фактически принадлежит обвиняемому, но оформлено на третьих лиц для того, чтобы скрыть от взыскания.

Уголовный кодекс России предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей. В основном, имущество конфискуют у осужденных за экономические, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также у людей, которых приговорили по статье о «фейках» об армии РФ.

Изъятием имущества занимаются судебные приставы, таможня, прокуратура и другие ведомства. После конфискации активы передаются в Росимущество.

Следственный комитет более 10 лет выступает за то, чтобы сделать конфискацию отдельным видом наказания. Так, в 2014 году об этом говорил председатель СК Александр Бастрыкин.

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