Министерство культуры Молдовы опубликовало список артистов из стран СНГ, концерты которых на территории республики проводить не рекомендуется.

В списке 25 исполнителей, в их числе «Ночные снайперы», «Ленинград» и «Руки вверх», Леонид Агутин, Клава Кока, Егор Крид, рэперы Icegergert, Макан, Баста, Гуф и Моргенштерн, а также комик Нурлан Сабуров.

В министерстве пояснили, что запрета на выступления этих исполнителей нет, но в случае их приглашения организаторы сами будут нести ответственность за «возможные последствия проведения мероприятия». Кроме того, «существует вероятность», что приглашенным артистам будет отказано во въезде в Молдову, предупредил Минкульт.

Целью создания списка в ведомстве назвали предотвращение ситуаций, при которых проведение мероприятий может «создавать риски для безопасности Республики Молдова». Список будет обновляться по мере поступления новых запросов от организаторов мероприятий.

В феврале Минкульт Молдовы попросил организаторов концертов заранее информировать о приглашении иностранных артистов — особенно из стран СНГ и государств, «осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию».