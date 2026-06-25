ФСИН показала проект быстровозводимого центра для приговоренных к исправительным работам. Служба считает, что он понравится бизнесу, ведь такие осужденные — «дисциплинированные работники»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) представила проект быстровозводимого исправительного центра для осужденных на принудительные работы.
Ведомство презентовало проект на своем стенде на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Его отправили в российские регионы в качестве рекомендации.
Проект включает здание на 200 осужденных, спортивную площадку, сквер, площадку для прогулок, парковку, отдельный дворик для прогулок нарушителей, дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию.
Как отметил представитель ФСИН, сквер и спортивная площадка — необязательные элементы, а модульная структура позволяет быстро построить такой центр и при необходимости перенести его на другое место.
Проект, считают в ведомстве, может использовать бизнес, заинтересованный в создании таких центров на своих объектах. По словам представителя ФСИН, бизнесмены в целом проявляют интерес к строительству таких центров, поскольку осужденные на принудительные работы — «довольно дисциплинированные работники». Они заинтересованы в качестве своей работы, потому что в случае каких-либо нарушений их могут отправить в колонию, объяснил чиновник.
По оценке ФСИН, примерно половина действующих в России исправительных центров для осужденных на принудительные работы созданы представителями бизнеса. Такие организации освобождают от налога на имущество.
В конце 2025 года глава ведомства Аркадий Гостев говорил, что всего в стране создано около 400 таких центров, где можно разместить до 50 тысяч человек. Фактически на тот момент в них находилось более 30 тысяч осужденных.
В 2026 году российские власти расширили перечень статей Уголовного кодекса, по которым могут назначаться принудительные работы в качестве основного наказания.