Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) представила проект быстровозводимого исправительного центра для осужденных на принудительные работы.

Ведомство презентовало проект на своем стенде на Петербургском международном юридическом форуме ( ). Его отправили в российские регионы в качестве рекомендации.

Проект включает здание на 200 осужденных, спортивную площадку, сквер, площадку для прогулок, парковку, отдельный дворик для прогулок нарушителей, дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию.

Как отметил представитель ФСИН, сквер и спортивная площадка — необязательные элементы, а модульная структура позволяет быстро построить такой центр и при необходимости перенести его на другое место.

Проект, считают в ведомстве, может использовать бизнес, заинтересованный в создании таких центров на своих объектах. По словам представителя ФСИН, бизнесмены в целом проявляют интерес к строительству таких центров, поскольку осужденные на принудительные работы — «довольно дисциплинированные работники». Они заинтересованы в качестве своей работы, потому что в случае каких-либо нарушений их могут отправить в колонию, объяснил чиновник.

По оценке ФСИН, примерно половина действующих в России исправительных центров для осужденных на принудительные работы созданы представителями бизнеса. Такие организации освобождают от налога на имущество.

В конце 2025 года глава ведомства Аркадий Гостев говорил, что всего в стране создано около 400 таких центров, где можно разместить до 50 тысяч человек. Фактически на тот момент в них находилось более 30 тысяч осужденных.

В 2026 году российские власти расширили перечень статей Уголовного кодекса, по которым могут назначаться принудительные работы в качестве основного наказания.