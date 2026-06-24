Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой

Во Франции выявили первый случай заражения инфекцией, вызванной вирусом Эбола, сообщило министерство здравоохранения страны. Вирус нашли у пациента, вернувшегося из Демократической Республики Конго, где он работал в рамках гуманитарной миссии.

Это также первый случай за время новой вспышки инфекции, вызванной вирусом Эбола, когда болезнь выявили за пределами Африки.

Заболевшего госпитализировали в специальное медицинское учреждение. Он находится в стабильном состоянии.

Проводится тщательное эпидемиологическое расследование. Чиновники выявляют людей, с которым заразившийся мог контактировать. Их собираются отправить на 21-дневный карантин.

Как сообщает AFP, пациент прилетел рейсом авиакомпании Air France. Авиакомпания предоставила список пассажиров органам здравоохранения.

О 17-й вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго стало известно в апреле. В середине мая Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного значения. К этому времени вирус обнаружили и в Уганде.

Вспышку связывают с распространением вируса Бундибуджио (один из вирусов, приводящих к эболавирусной инфекции). Против этого вируса нет вакцин и специфического лечения.

Эксперты в области общественного здравоохранения считают, что риск распространения заболевания по всему миру остается низким из-за относительно низкой заразности вируса Эбола.

Что еще известно о нынешней вспышке Эболы

В Африке не могут справиться со вспышкой лихорадки Эбола: уже более 900 заболевших и 200 погибших — а вакцины или лекарства нет Пришла ли пора переживать из-за угрозы глобальной эпидемии?

Что еще известно о нынешней вспышке Эболы

В Африке не могут справиться со вспышкой лихорадки Эбола: уже более 900 заболевших и 200 погибших — а вакцины или лекарства нет Пришла ли пора переживать из-за угрозы глобальной эпидемии?