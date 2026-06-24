Литва депортировала в Россию уроженца Чечни, который прожил в стране более 20 лет, сообщила правозащитница Роза Дунаева. The Insider со ссылкой на источник в органах власти Литвы утверждает, что в Россию отправили Беслана Эстемирова.

По словам Дунаевой, речь идет о человеке, который бежал в Литву от войны в Чечне, в европейской стране он создал семью и воспитывал детей — граждан Литвы. Правозащитница утверждает, что в отношении чеченца «действовали меры правовой защиты, связанные с разбирательством в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)».

В комментарии The Insider правозащитница заявила, что адвоката и семью Эстемирова не уведомили о его высылке в Россию. Основанием для депортации, рассказала Дунаева, литовские власти назвали угрозу национальной безопасности. В чем она заключалась, неясно.

Россия требовала выдать Эстемирова по делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Российское следствие считало, что с 2001 года он состоял в вооруженной группе и был причастен к двум подрывам сотрудников ОМОНа. Обвинения ему предъявлены по террористической статье, следует из реестра Росфинмониторинга.

В Литве Эстемирова дважды задерживали по делам о наркотиках. В 2014-м он получил четыре года лишения свободы и вышел условно-досрочно. В 2018-м Эстемиров получил девять лет лишения свободы. По данным Delfi, в 2020-м Литва решила передать его России до окончания этого срока.

В 2024 году Delfi сообщало, что Эстемиров продолжает находиться в литовской тюрьме и должен отбывать наказание еще год. В это же время, по данным издания, ЕСПЧ должен был вынести решение, депортировать ли Эстемирова в Россию, где ему грозят как минимум пытки. При этом Дунаева утверждает, что европейский суд вынес решение о запрете выдачи Эстемирова в Россию еще в 2021 году.

Что происходило с Эстемировым с 2024 года, неясно. В апреле издание «Кавказ. Реалии» сообщило, что чеченца задержали, когда тот пришел в МВД продлить вид на жительство. Тогда Дунаева заявляла, что не знает причин задержания.