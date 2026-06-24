В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос о переносе выборов в Госдуму. По информации «Медузы», силовики пытаются убедить Путина отложить голосование

Вопрос переноса выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2026 года, не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет подготовка к выборам. Они объявлены указом президента», — сказал журналистам представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее два источника, близких к администрации президента РФ, рассказали «Медузе», что руководители ФСБ и глава Росгвардии Виктор Золотов хотят убедить Владимира Путина перенести выборы. По словам одного из собеседников, «разговоры о переносе, а реально — отмене в ближайшей перспективе» появились еще весной 2026 года.

Основные аргументы, которые используют силовики для лоббирования отмены выборов, — ухудшающаяся ситуация в экономике и падающие рейтинги «Единой России». При этом один из собеседников «Медузы» отметил, что обсуждение переноса думских выборов идет лишь «на уровне разговоров».

«Никаких документов на столе у президента не лежит, и, возможно, лежать не будет», — добавил он.

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