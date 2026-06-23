В Москве арестован бывший гендиректор «Аэрофлота». Он ушел из компании в 2022 году, попав под санкции

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), сообщает «Медиазона».

Задержание Полубояринова подтверждают источники «Ведомостей». По их словам, с бывшим гендиректором «Аэрофлота» проводятся следственные действия, но его статус в рамках уголовного дела неизвестен.

Заседание по аресту Полубояринова в Тверском суде прошло 19 июня. Что стало поводом для дела, неизвестно. Журналисты отмечают, что до 2020 года Полубояринов был членом правления ВЭБ.РФ, а в апреле тот же Тверской суд отправил под домашний арест действующего зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова по такому же обвинению.

По данным источника «Ведомостей», дело Довлатова было связано с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации еще в 2016 году.

В пресс-службе «Ростеха» «Медиазоне» сообщили, что Полубояринов работает в одной из дочерних структур госкорпорации, а на вопрос, известно ли им о его аресте, ответили: «Увы, мы без комментариев».

Максимальное наказание по той части статьи, которая предъявляется Полубояринову, предполагает до 10 лет лишения свободы.

Полубояринов работал в «Аэрофлоте» с 2000 по 2009 год и был заместителем генерального директора. Затем он ушел в ВЭБ.РФ, а в ноябре 2020 года вернулся в «Аэрофлот» и стал гендиректором. Этот пост Полубояринов покинул в марте 2022-го — после того, как попал под санкции Евросоюза.

Спустя год источники РБК рассказывали, что Полубояринов перешел на работу в «Ростех», где собирался заняться вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний, входящих в госкорпорацию.

В 2020 году Полубояринов занял 52-е место в рейтинге Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами». Его состояние на тот момент оценивалось в 285,7 миллиона рублей.