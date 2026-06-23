Разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США, выпустил предупреждение об угрозе, которую несут новые ИИ-модели.

В заявлении, опубликованном 22 июня, альянс предупреждает, что уже в ближайшее время модели искусственного интеллекта «превзойдут текущие отраслевые ожидания» и коренным образом изменят ситуацию в сфере кибербезопасности. Новые ИИ-модели, с одной стороны, помогут улучшить киберзащиту, но одновременно «увеличат скорость, масштаб и целенаправленность киберугроз».

«Срок — не годы, а месяцы», — пишут авторы обращения, подчеркивая, что потенциальная угроза требует «ответа всей организации и всего общества».

Риски, связанные с кибербезопасностью, подчеркнули западные разведки, больше не должны рассматриваться «как чисто техническая проблема», их следует воспринимать как основной риск для бизнеса и зону ответственности руководства.

Участники альянса «Пять глаз», отмечает The Guardian, крайне редко выступают с открытыми обращениями, предпочитая действовать непублично.

Хотя в заявлении альянса не упоминаются конкретные ИИ-модели, The Guardian и другие СМИ напоминают, что в начале июня правительство США обязало компанию Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5.

В Anthropic заявили, что подчиняются этому требованию, хотя и не согласны с ним. При этом компания фактически отключила эти ИИ-модели почти для всех пользователей, так как гражданство невозможно подтвердить в режиме онлайн.

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