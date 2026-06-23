Президент Южной Осетии Алан Гаглоев ушел в отставку. Он станет советником Путина

Президент частично признанной Южной Осетии Алан Гаглоев ушел в отставку. Он станет советником президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ уже опубликован.

«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним. С сегодняшнего дня я перехожу на службу в администрацию президента РФ и слагаю с себя полномочия президента республики Южная Осетия», — цитирует ТАСС заявление Гаглоева.

Временно исполнять обязанности президента будет председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о рабочей встрече Путина с Гаглоевым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече «обсуждалось сотрудничество по широкому кругу вопросов и перспективы наращивания двустороннего диалога». Отставка Гаглоева в отчете о встрече не упоминалась.

Гаглоев возглавил Южную Осетию в мае 2022 года. На выборах он опередил Анатолия Бибилова, занимавшего в тот момент пост президента частично признанной республики.

Бибилов заявлял, что после президентских выборов Южная Осетия предпримет «юридические шаги» для вхождения в состав России. После того как пост президента занял Гаглоев, подготовка соответствующего референдума была остановлена.

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