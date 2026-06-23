Мэрия Москвы разрешила бензовозам въезжать в столицу без пропуска. Об этом попросили владельцы заправок

Водителям бензовозов с 23 июня не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу, сообщается на официальном сайте мэра.

Об отмене пропусков попросили владельцы московских и подмосковных сетей АЗС. Меру ввели для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправки.

Ранее водителям грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны для передвижения по Москве нужно было оформлять специальный пропуск. Теперь за отсутствие пропуска временно штрафовать не будут. На какой срок введена эта мера — не уточняется.

Дефицит бензина в российских регионах усиливается по мере того, как Украина продолжает наносить дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам и практически полностью отрезает от снабжения топливом Крым. Ограничения на продажу бензина уже ввели в регионах центральной России, в Сибири и в Ханты-Мансийском автономном округе, на который приходится около 40% общероссийской годовой добычи нефти.

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