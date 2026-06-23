Бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова отправят послом в Абхазию

Вячеслав Гладков, покинувший в мае пост главы Белгородской области, станет послом РФ в частично признанной Абхазии. Его кандидатуру на пост посла одобрил комитет Госдумы по делам СНГ.

Первый зампред комитета Константин Затулин рассказал изданию, что обсуждение кандидатуры Гладкова проходило в закрытом режиме. Бывший губернатор, по словам Затулина, ответил на вопросы депутатов.

Назначение Гладкова, добавил он, «связано со сменой посла в Абхазии». Послом РФ в Абхазии с 2022 года является Михаил Шургалин.

«Ведомости» в конце апреля, когда Гладков еще не покинул пост губернатора, писали со ссылкой на источники, что после отставки он может стать послом в Абхазии.

Источники «Медузы», близкие к администрации президента, в свою очередь, говорили, что еще несколько лет назад рассматривался вопрос перехода Гладкова на работу в Москву — в правительство или в Госдуму. В апреле 2026 года вариант с назначением Гладкова послом в Абхазию собеседники «Медузы» называли «логичным». Гладков, отмечали они, пользуется поддержкой окружения главы политического блока Кремля Сергея Кириенко, в чью зону ответственности входит Абхазия.

Гладков был губернатором Белгородской области с 2021 года. Слухи о его отставке появились в апреле 2026 года. 13 мая было объявлено, что Гладков написал заявление об отставке. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области стал Александр Шуваев — участник войны России с Украиной, занимавший до этого пост замглавы Иркутской области.

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