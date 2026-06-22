Взломан телеграм-канал Сергея Собянина. В нем появились сообщения «Москва будет гореть» и ссылка на донаты для ВСУ

В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина вечером 21 июня появились сообщения «МОСКВА БУДЕТ ГОРЕТЬ», а также ссылки на сбор на дроны для ВСУ.

Сообщения были опубликованы в канале «Сергей Собянин. Личный блог», в котором почти 40 тысяч подписчиков (у Собянина есть еще один канал на 358 тысяч подписчиков — прим. «Медузы»).

Как отмечает «Медиазона», среди опубликованных постов были в том числе ссылки на сбор на дроны для украинских военных от фонда «Спільнота Стерненка».

Вскоре телеграм-канал закрыли. Архивная версия сохранилась в сервисе TgStat. К утру в телеграм-канале появились прежние посты мэра, последний из которых датирован 17 июня.

В мэрии Москвы произошедшее не комментировали.