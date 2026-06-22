В Катаре произошел взрыв на крупнейшем заводе по переработке сжиженного газа. Погибли 13 человек, десятки ранены

По меньшей мере 13 человек погибли и 66 получили ранения в результате взрыва в промышленной зоне Рас-Лаффан недалеко от столицы Катара Дохи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство энергетики страны.

Взрыв произошел вечером 21 июня. По предварительным данным, его причиной стала авария во время запуска операций на объекте.

Рас-Лаффан — главный промышленный центр Катара по переработке сжиженного природного газа (СПГ). Reuters уточняет, что взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan.

Sky News отмечает, что взрыв был настолько сильный, что его ощущали жители Дохи в нескольких десятках километрах от эпицентра.