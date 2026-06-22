В Эстонии в поле нашли беспилотник с пятью килограммами взрывчатки

В эстонском поселке Рыуге местный житель, пришедший на покос травы, нашел на поле беспилотник, к которому было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов. Об этом сообщил руководитель бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп.

Мужчина нашел дрон вечером 10 июня.

«Человек, отправившись косить [траву], обнаружил, что в высокой траве лежит дрон. И на дереве еще оставались некоторые части дрона, так что, по всей видимости, он оттуда упал», — рассказал Пуусепп.

Он предположил, что беспилотник упал в поле 3 июня во время украинской атаки по России. Тогда радары военно-воздушных сил Эстонии зафиксировали дроны, после чего на их перехват были направлены истребители. Вскоре радиолокационная отметка дрона «исчезла неподалеку от места, где сейчас были обнаружены обломки».

За последние несколько месяцев дроны неоднократно залетали в воздушное пространство европейских стран, прежде всего Эстонии, Литвы и Латвии. Власти этих стран заявляли, что это были украинские беспилотники, которые пересекали границу из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.

Россия обвиняет страны Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство украинским дронам для атак по российским регионам.

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