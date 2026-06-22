Российские беспилотники атаковали три торговых судна, шедшие в порты Одесской области. Погиб гражданин Египта

Российские войска атаковали беспилотниками три торговых судна в Черном море, которые направлялись в порты Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Атаки произошли в ночь на 22 июня. По данным местных властей, под удар попал, в частности, сухогруз, шедший под флагом Панамы. На судне произошел пожар, экипаж эвакуировали. Кипер сообщил, что погиб один из членов экипажа — гражданин Египта, который работал на судне поваром.

Как уточняют Военно-морские силы Украины, на борту сухогруза находились граждане Египта, Турции и Индии.

Атакованы также судна под флагами Палау и Белиза. Пострадавших нет.