На подлете к Москве сбили 59 украинских беспилотников. Все аэропорты города приостанавливали работу

В ночь на 22 июня на подлете к Москве уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти города начали сообщать о сбитых дронах в 03:02 по московскому времени, о последнем уничтоженном беспилотнике Собянин отчитался в 05:07.

О последствиях атаки Собянин не сообщил.

Ночью аэропорты столичного региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — приостанавливали работу из-за атаки дронов. К утру ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили и перехватили 301 украинский беспилотник. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также аннексированного Крыма и акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. Это была крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны. В Капотне загорелся НПЗ. В разных городах Московской области в результате ночных атак пострадали 17 человек, погибла восьмилетняя девочка.

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