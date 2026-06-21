В Швейцарии начались переговоры США и Ирана

В швейцарском Бюргенштоке начались переговоры США и Ирана при посредничестве делегаций Пакистана и Катара.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. В числе своих главных приоритетов перед вылетом в Швейцарию он назвал выработку структуры переговорного процесса, продвижение в вопросе иранской ядерной программы и достижение прекращения огня в Ливане.

Иранскую делегацию возглавил спикер парламента страны Мохаммадбагер Галибаф. Перед началом переговоров в Иране заявили, что Ормузский пролив не будет открыт, пока в Ливане продолжаются боевые действия.

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