Украинские беспилотники в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе, один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно остановлены, сообщил оперштаб, рекомендовав водителям большегрузных автомобилей пользоваться трассой Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

В результате атаки беспилотников также загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края. Кроме того, обломки дронов упали еще в двух районах, повредив жилые дома — в станице Фастовецкой Тихорецкого района и в станице Успенской Белоглинского района. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.

Также украинские дроны атаковали Керченский полуостров (это восточная часть Крыма), есть погибшие и пострадавшие. По словам назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки четыре человека погибли, еще 28 получили ранения. Других подробностей он не привел.

Украинские телеграм-каналы пишут, что атакованы порт Кавказ, который расположен на российском берегу, и морской порт в Керчи. От места пожара в Керчи до Крымского моста, как отмечается в мониторинговых каналах, меньше километра. Телеграм-канал Astra, изучивший фотографии, пишет, что в Керчи после атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

В Минобороны России заявили, что силы ПВО за ночь уничтожили 239 украинских беспилотников над восемью российскими регионами юга и центра России и над оккупированным Крымом.