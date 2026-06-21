Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится уйти в отставку после того, как практически лишился поддержки ближайших союзников, пишут The Telegraph и The Observer.

По словам депутата от Лейбористской партии, которого считают лояльным Стармеру, премьер может объявить дату своей отставки в понедельник, 22 июня.

Собеседник The Telegraph в правительстве говорит, что в субботу и воскресенье Стармер размышляет о своем будущем. Выходные премьер проводит в официальной загородной резиденции в Чекерсе вместе с женой Викторией.

По словам высокопоставленного представителя правительства, Стармер осознает, что «игра окончена», и думает, как «сохранить свое наследие». Источник The Observer в лейбористской партии говорит, что премьер-министр выглядит «смирившимся» с необходимостью уйти в отставку. «Он столкнулся с суровой реальностью: поддержки больше нет. Правда в том, что все понимают — нынешняя ситуация больше нежизнеспособна», — сказал он.

Кроме того, определить сроки ухода Стармера в частном порядке призвали пять министров его кабинета. В их числе министр транспорта Хайди Александер, глава МИД Иветт Купер и глава МВД Шабана Махмуд, пишет The Telegraph.

Министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл отрицает утверждения, что у Стармера больше нет авторитета, и он не способен выполнять обязанности главы правительства. По словам Кайла, на саммите G7, прошедшем 15–17 июня, у Стармера было несколько встреч с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «И благодаря этим встречам нам удалось довести до реализации торговое соглашение с Индией, хотя, поверьте мне, это был очень сложный момент. Таких результатов не добиваются без уважения и без авторитета», — сказал Кайл.

Пост премьер-министра в случае ухода Стармера может занять мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который на прошлой неделе победил на дополнительных выборах в парламент и был избран депутатом от Лейбористской партии по округу Мейкерфилд. По словам одного из источников The Telegraph, после победы Бернэма среди министров кабинета Стармера произошло «довольно заметное движение», из-за чего нынешний премьер начал пересматривать свое прежнее намерение оставаться на посту.

«Би-би-си» отмечала, что позиции Стармера ослабли после разгрома лейбористов на муниципальных выборах в мае, где они уступили значительную часть голосов правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Читайте также

В Великобритании серьезный политический кризис — все недовольны премьер-министром Киром Стармером Его называют нерешительным, вялым и прочат отставку. А сама страна может даже вернуться в ЕС

Читайте также

В Великобритании серьезный политический кризис — все недовольны премьер-министром Киром Стармером Его называют нерешительным, вялым и прочат отставку. А сама страна может даже вернуться в ЕС