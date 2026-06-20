Великобритания испытала новые дальнобойные ракеты, предназначенные для Украины

Великобритания провела успешные испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для Украины, пишет Financial Times.

Это оружие создается без использования комплектующих из США, что позволит избежать необходимости просить разрешения Вашингтона на его использование для ударов вглубь российской территории.

«Мы не хотим, чтобы разрешение на использование оружия зависело от того, как идут переговоры», — пояснил в беседе с Financial Times неназванный британский чиновник.

Как пишет The Telegraph, новые ракеты несут боеголовку массой 250 килограммов и способны преодолеть расстояние почти в 500 километров.

После дополнительных испытаний, запланированных на этот год, новые ракеты запустят в массовое производство. Они могут поступить на вооружение ВСУ в конце 2026 года.

Великобритания начала разрабатывать собственную ракету для помощи Украине в 2024 году. Это произошло на фоне запрета США, опасавшися эскалации, бить ракетами и ATACMS вглубь российской территории.