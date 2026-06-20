В Краснодаре преступник с ножом напал на посетителей торгового центра. Погибла женщина, есть раненые

В Краснодаре преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. Точное количество раненых представитель МВД не назвала. По данным Shot, серьезно пострадали минимум четыре человека, Baza пишет о пяти пострадавших. Mash сообщает, что один из охранников ТЦ находится в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан, уточнили в МВД. По данным Baza, находившиеся в ТЦ люди обезвредили его еще до приезда полиции.

Мотивы преступника пока неясны. По информации Shot, ему 19 лет, а во время нападения он кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». Baza пишет, что при задержании он заявил, что спланировал нападение в одиночку.