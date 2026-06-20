Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Один из сооснователей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб во Франции в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает Le Figaro.

Легкомоторный самолет Cessna 421, принадлежавший 69-летнему Гиймо, потерпел крушение около города Ла-Боль-Эскублак на западе Франции. По предварительным данным, бизнесмен сам управлял самолетом. Помимо него на борту находился еще один человек, он тоже погиб.

Причины авиакатастрофы пока неясны.

Ubisoft — один из крупнейших в мире разработчиков видеоигр. Компания создала такие известные франшизы, как Assassinʼs Creed, Far Cry, Prince of Persia.

Клод Гиймо основал Ubisoft вместе с четырьмя своими братьями в 1986 году. Сейчас компания продолжает находиться под контролем семьи, ее бессменным CEO является Ив Гиймо, младший брат Клода.