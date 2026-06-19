Власти заявили, что семейная ипотека должна стимулировать рождаемость. Ставку и лимиты по ней планируют привязать к количеству детей

Власти России обсуждают возможность введения дифференцированных кредитных ставок и лимитов по семейной ипотеке. Они будут зависеть от количества детей в семье, рассказали источники «Коммерсанта».

Предполагается, что для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге будет сохранен лимит 12 миллионов рублей, но ставка увеличивается до 12% годовых. Для семей с двумя и более детьми в этих двух городах лимит поднимется до 15 миллионов рублей при ставке 10% годовых.

В других регионах России для семей с одним ребенком лимит также сохранится на уровне 6 миллионов рублей, но ставка увеличивается до 10% годовых. При наличии двух детей и более лимит будет повышен до 8 миллионов рублей, а ставка составит 8% годовых.

Нынешняя ставка семейной ипотеки в 6% годовых останется доступна либо при первоначальном взносе свыше 50%, либо при наличии четырех детей в Москве и Санкт-Петербурге или трех детей в других регионах.

Программа «Семейная ипотека» была запущена в России в 2018 году. Сейчас на нее могут претендовать семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет, семьи с детьми до 18 лет и родители детей с инвалидностью.

Семейная ипотека — это главная программа льготной и ипотеки в России. По данным «Дом.РФ», за пять месяцев 2026 года было выдано 158 тысяч семейных ипотечных кредитов на общую сумму 936 миллиарда рублей (это на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года).

18 июня замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин анонсировал, что с 1 июля условия семейной ипотеки изменятся. По словам Стасишина, программа будет направлена на стимулирование рождаемости.