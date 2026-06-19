В Волгоградской области чиновникам объяснили, как проводить мобилизацию. Власти утверждают, что это «процесс мирного времени»

В Волгоградской области в городе Волжский прошли учения для чиновников, в ходе которых им объясняли, как проводить массовую мобилизацию, сообщает «Радио Свобода».

В учениях участвовали 17 мобилизационных работников из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, Калмыкии, а также находящихся под российским контролем Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

Организаторы мероприятия заявили, что «подготовка мобилизации — это процесс мирного времени» и что подобные учения проводятся по плану ежегодно.

Отчет о проведении учений был опубликован в соцсетях администрации Волжского, однако позже, уточняет RusNews, без объяснения причин был удален.

Слухи о возможной новой волне мобилизации в РФ усилились в последние месяцы на фоне больших потерь на фронте и сокращающегося количества новых добровольцев. Власти официально не подтверждали, что такие планы существуют.

Читайте также

В Пензе массовые облавы — мужчин везут в военкоматы и принуждают подписать контракт с Минобороны Кого именно задерживают? И как себя защитить? 3 карточки