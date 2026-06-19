В Кремле заявили о «высоких показателях» работы ПВО во время атаки украинских дронов на Москву. И призвали смотреть видео из украинских городов после российских ударов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина нанесла массированный удар по Москве 18 июня из-за «трудного положения» на фронте. Об этом он сказал журналистам на брифинге, передают «Вести».

Он отметил «высокие показатели работы систем ПВО — несмотря ни на что».

«Ищите больше съемок различных городов Украины. Съемки впечатляющие — по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», — сказал Песков.

По его словам, Украина «продолжает свою линию» и это «не линия на переговоры».

«Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это [атака на Москву] все связано», — добавил представитель Кремля.

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Москву и область 18 июня атаковали около 200 украинских беспилотников. Это крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны. Повреждения получил нефтеперерабатывающий завод в Капотне. В Подмосковье пострадали 17 человек, погибла восьмилетняя девочка. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку по Москве справедливым ответом на российские удары. «Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва», — говорил он.

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