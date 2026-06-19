На подлете к Москве за полтора часа уничтожили 35 украинских дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем 19 июня силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников, летевших на российскую столицу.

Первое сообщение о сбитых дронах появилось в телеграм-канале Собянина в 12:11 по московскому времени. Последнее (на момент публикации заметки) — в 12:34.

О последствиях атаки мэр не сообщил.

Обновление. Вскоре Собянин заявил, что на подлете к Москве сбиты еще девять дронов. В 13:42 мэр сообщил, что уничтожены еще 10 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 35.

Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. Это была крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны. В Капотне загорелся НПЗ, дроны упали на рынок «Садовод» и торговый центр «Мега Белая Дача». В разных городах Московской области в результате ночных атак пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

Вам нужны новости. А нам нужна ваша поддержка. Помогите «Медузе».

Читайте также

«Что-то часто стало прилетать, почему раньше так не было?» Жители юго-востока Москвы провели 18 июня под черными облаками дыма и «нефтяными дождями», рассматривая обломки дронов во дворах. Репортаж «Берега» из Люберец и Капотни

Читайте также

«Что-то часто стало прилетать, почему раньше так не было?» Жители юго-востока Москвы провели 18 июня под черными облаками дыма и «нефтяными дождями», рассматривая обломки дронов во дворах. Репортаж «Берега» из Люберец и Капотни