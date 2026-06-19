Историка Тамару Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии

Московский городской суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман к восьми годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма (статья 354.1 УК) и распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщила «Медиазона».

Обвинение в реабилитации нацизма связано с видео «Разговоры о важном: День украденной Победы», которое было опубликовано на канале историка в мае 2024 года. По версии прокуратуры, в ролике Эйдельман высказывала «негативную информацию о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны».

В частности, по версии обвинения, она говорила о сговоре СССР и Германии, а также описывала ветеранов как людей несамостоятельных, забывших события и рассказывающих неправду.

Дело о «фейках» против Эйдельман завели из-за поста о российском ракетном ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Тамара Эйдельман — историк и преподаватель. До отъезда из России она преподавала историю и обществознание в московской школе № 67. На ее ютьюб-канал подписаны 1,8 миллиона пользователей. В сентябре 2022 года Минюст РФ объявил Эйдельман «иностранным агентом».