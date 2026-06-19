Европарламент одобрил создание в третьих странах центров, куда из ЕС будут высылать мигрантов

Депутаты Европарламента одобрили новый регламент депортации иностранцев, которые получили отказ в убежище в ЕС, но не могут быть высланы на родину. Он предполагает создание центров для содержания мигрантов за пределами ЕС.

«За» проголосовали 418 депутатов, 218 были против, 30 воздержались, сообщила пресс-служба Европарламента.

Где именно планируется создать такие центры, пока неизвестно. Издание Politico в начале июня сообщало со ссылкой на источники, что обсуждаются варианты их размещения в Казахстане и Узбекистане. Также в числе стран, где могут появиться такие центры, называли Руанду и Уганду.

Новый регламент, пишет Deutsche Welle, также предусматривает более жесткие санкции для тех, кто отказывается покидать территорию ЕС, несмотря на отсутствие разрешения на пребывание. В частности, ожидается, что таких людей будут чаще отправлять под арест. Кроме того, в списке мер борьбы с нелегальной миграцией рассматривают сокращение или полное прекращение выплаты пособий.

Новый регламент еще должен принять Европейский совет. Предполагается, что часть положений, в том числе о центрах для содержания мигрантов, вступят в силу сразу же после официального опубликования регламента, другая часть, требующая дополнительной подготовки, — через год после этого.

В 2024 году в Великобритании приняли закон, разрешающий депортировать нелегальных мигрантов в Руанду. Тогда же Италия ратифицировала соглашение с Албанией о строительстве двух центров для приема мигрантов. Оба решения раскритиковали правозащитники, указывающие, что при высылке мигрантов в третьи страны будет сложно контролировать соблюдение прав человека.

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