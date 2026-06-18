Умерла актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку в хорроре «Звонок». Ей было 35 лет

Актриса Дэйви Чейз умерла 16 июня в возрасте 35 лет, пишут Deadline и TMZ.

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О смерти Чейз сообщил ее бойфренд Рой Эрнандес. По его словам, актриса умерла от менингита и инфекции крови, которая вызвала сепсис.

«Недавно у Дэйви диагностировали менингит и несколько серьезных инфекций крови. Ее состояние стало критическим, и врачи сообщили мне, что у нее, возможно, осталось совсем немного времени», — сообщал Эрнандес, который за несколько дней до смерти Чейз открыл сбор средств на ее лечение.

Дэйви Чейз известна по роли девочки Самары из американского фильма ужасов «Звонок» режиссера Гора Вербински, вышедшего в 2002 году (и «Звонок 2» в 2005). Кроме того, она озвучивала Лило в мультфильме «Лило и Стич».

В числе других ее работ — роли в фильмах «Донни Дарко», «Бетховен 5», а также в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Скорая помощь» и других.