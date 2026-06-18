Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Обломки дрона также упали на территории торгового центра «Садовод», одно из зданий повреждено, пострадавших нет.

По словам Собянина, на подлете к Москве силы ПВО перехватили 137 беспилотников.

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, обломки беспилотников упали в Электростали, повредив кровлю частного дома, ранена женщина. В Люберцах обломки упали в нескольких местах, повреждены здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Также в результате падения обломков загорелась кровля торгового центра «Белая Дача» в подмосковных Котельниках.

Последствия атаки также есть в Чехове, в поселке Крюково, в Павловском Посаде. Пострадавших там, по словам Воробьева, нет.