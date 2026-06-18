СБУ назвала удар по автобусу в Брянской области «операцией российских спецслужб»

Служба безопасности Украины заявила, что перехватила российский документ, подтверждающий, что ВСУ не были причастны к атаке автобуса с детьми в Брянской области.

Как сообщили в украинской разведке, речь идет об информационной справке от мониторингового центра государственного казенного учреждения «Безопасный регион».

В ней говорится, что на момент атаки автобуса в воздушном пространстве Почепского района не было украинских беспилотников. Наличие украинских дронов не подтвердил ни дежурный по радиолокационному батальону в населенном пункте Супонево, ни дежурный 32 дивизии. Справка подписана главным инженером мониторингового центра Клименковой С. В.

«Таким образом, у СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ является спецоперацией российских спецслужб», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил 17 июня, что украинские дроны атаковали автобус, в котором ехала детская футбольная команда из Беларуси. Автобус ехал из Гомеля в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, еще семь человек пострадали, включая пятерых детей. Власти РФ завели уголовное дело о теракте. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные не применяли беспилотники для ударов по Брянской области «в указанный период» и назвали обвинения России в ударе провокацией.