Из-за пожара на Московском НПЗ выпал «нефтяной дождь»

Из-за пожара на Московском НПЗ, который атаковали украинские дроны, прошел «нефтяной дождь». Фотографии, на которых видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали жители Железнодорожного (расположен на востоке от Москвы). Жители Люберец (на юго-востоке от Москвы) также сообщили о сильном запахе гари.

При этом Мосэкомониторинг заявил, что «концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы по состоянию на 12:00 не превышает предельно допустимые значения».

Независимые метеорологи прогнозируют выпадение осадков с примесями продуктов горения на территории Московской области к востоку от Москвы еще в течение суток.

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