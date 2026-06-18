Блогеру Александре Митрошиной назначили три года условно по делу об отмывании денег

Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условного срока по делу об отмывании денег (статья 174.1 УК), сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Суд также назначил Митрошиной штраф в 900 тысяч рублей и постановил конфисковать у нее имущество на 115 миллионов рублей.

Обвинение запрашивало для Митрошиной три года реального срока в колонии и штраф в 900 тысяч рублей.

Александру Митрошину, известную в соцсетях как «Матерь бложья», задержали в марте 2025 года и обвинили в отмывании средств. По версии следствия, она легализовала более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку недвижимости в Москве. Митрошина признала вину в полном объеме. Во время суда она находилась под домашним арестом.

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