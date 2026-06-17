В России из-за отключений интернета выросла реклама в СМС

Из-за отключений мобильного интернета в России рекламодатели стали чаще закупать проморассылки в СМС-сообщениях. Об этом «Коммерсанту» рассказали операторы связи.

По словам представителя «Мегафона», наибольший всплеск активности пришелся на апрель 2026 года — объем рекламных СМС-сообщений вырос на 37% год к году, а рекламные бюджеты выросли в среднем на 20%. Наиболее активно закупать рекламу через СМС стали компании из сфер розничной торговли и финансового сектора, а также производители одежды и обуви.

В МТС также сообщили, что наибольший рост рекламной СМС-активности пришелся на апрель. Больше всего СМС-рассылок в этом месяце зафиксировано в Москве и Центральном регионе.

Представитель «Билайн AdTech» рассказал, что в компании видят рост спроса на СМС-рассылки по всему второму кварталу 2026 года.

При этом участники рекламного рынка не заметили повышенного спроса на продвижение в СМС-рассылках. Они зафиксировали сокращение интеграций или полный отказ от этого канала у некоторых компаний из-за роста его стоимости. «Поэтому бизнес использует СМС прицельно: для срочных триггерных сообщений, акций с коротким окном», — отметила представитель маркетинговой компании Mindbox Ирина Белица.

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