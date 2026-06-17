В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Два человека погибли

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области, сообщили ТАСС и «Осторожно, новости» со ссылкой на оперативные службы.

Самолет упал в Сергиево-Посадском городском округе при заходе на посадку. При ударе о землю он загорелся. На борту находились два человека. Они погибли.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, погибшие — инструктор и пилот. По информации телеграм-канала «112», это были пилот и владелец самолета.

Среди погибших — заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. Ему было 70 лет. Он занимался испытаниями МиГ-31 и палубного Су-33.

Почему самолет упал, не сообщается. Позже собеседник ТАСС в оперативных службах заявил, что крушение могло произойти из-за ошибки пилота. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.